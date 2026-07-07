Planet Zoo 2 – Neues Video zeigt westafrikanische Löwen

Frontier Developments hat heute die erste Folge der Reihe „Feature Focus“ zu „Planet Zoo 2“ veröffentlicht. Unter dem Motto „Beeindruckende Tiere“ stellt das Video die westafrikanischen Löwen sowie deren einzigartige Verhaltensweisen und Bedürfnisse in den Mittelpunkt.

Das Video bietet zudem einen Einblick in das neue Emotionssystem von „Planet Zoo 2“, bei dem Tiere je nach ihrer aktuellen Stimmung dynamische Verhaltensweisen zeigen. Diese werden von der Qualität ihres Lebensraums und ihres Wohlergehens beeinflusst, wobei die Tiere auf die Pflege reagieren, die sie erhalten. Ein Mangel an Auslaufmöglichkeiten, Futter oder frischem Trinkwasser kann dazu führen, dass sie lustlos wirken, während gut gepflegte Tiere gedeihen und ein breiteres Spektrum an natürlichen Verhaltensweisen zeigen.

Die Zoo-Simulation „Planet Zoo 2“ soll am 13. Oktober 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Webseite von „Planet Zoo 2“ gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung