Flesh & Wire zeigt im neuen Trailer erstmals die Dreamscape

Running With Scissors hat einen neuen Trailer zu „Flesh & Wire“ veröffentlicht. Das Video zeigt erstmals die sogenannte „Dreamscape“ und gibt einen weiteren Einblick in das kommende Spin-off der „POSTAL“-Reihe.

In „Flesh & Wire“ schlüpft ihr in die Rolle der Studentin Angel. Nach einem brutalen Gewaltverbrechen wird sie gemeinsam mit ihrer Katze Solomon in einen Strudel aus Verschwörung, Kult und Rache gezogen. Auf ihrer Suche nach der Wahrheit stellt sie sich nicht nur Polizei und Nationalgarde, sondern kreuzt auch den Weg des „Postal Dude“.

Erste Einblicke in die Dreamscape

Der neue Trailer führt euch erstmals tiefer in die „Dreamscape“. Dort verschmelzen Erinnerungen, vertraute Orte und groteske Kreaturen zu einer albtraumhaften Welt, die Angels innere Konflikte widerspiegelt.

Laut Running-With-Scissors-Gründer Vince Desi knüpft „Flesh & Wire“ wieder stärker an die Atmosphäre und das Setting des ersten „POSTAL“ an. Gleichzeitig führt das Studio mit Angel erstmals eine neue Hauptfigur in die Reihe ein.

„Angel ist die erste neue Hauptfigur der POSTAL-Reihe und kommt bereits bei neuen wie auch langjährigen Fans gut an. Der neue Trailer zeigt erstmals ihren tierischen Begleiter und die Schrecken, die in der Dreamscape auf sie warten“, so Desi.

„Flesh & Wire“ erscheint 2027 für PC über Steam und GOG sowie für PlayStation 5. Einen konkreten Release-Termin nannten die Entwickler noch nicht. Den ersten Trailer könnt ihr euch hier bei uns anschauen.

Quelle: Pressemitteilung