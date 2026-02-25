Flesh & Wire – Running With Scissors kündigt Postal-Spin-off an

Im Rahmen des IGN Fan Fest hat das Studio Running With Scissors ein neues Spiel aus dem Umfeld von „Postal“ vorgestellt. Mit „Flesh & Wire“ entsteht erstmals ein eigenständiges Spin-off, das inhaltlich an den indizierten ersten Teil der Reihe anknüpft. Nach stärker satirisch geprägten Ablegern wolle man mit dem neuen Titel wieder eine dunklere und psychologischere Richtung einschlagen.

Ein Name mit Vergangenheit

Der Name ist dabei nicht neu. Bereits Ende der 1990er Jahre arbeitete das Studio an einem Third-Person-Spiel mit dem Titel „Flesh & Wire“, das für mehrere damalige Konsolen geplant war. Nach dem Wegfall des Publishers und fehlender Finanzierung wurde das Projekt 1999 eingestellt. Running With Scissors konzentrierte sich anschließend vollständig auf „Postal“, während „Flesh & Wire“ als verworfenes Konzept galt. Die nun angekündigte Version greift lediglich den Namen auf und stellt inhaltlich eine komplette Neuausrichtung dar.

Rückkehr nach Arizona mit neuer Hauptfigur

Die Handlung führt euch zurück nach Arizona. Ihr übernehmt die Rolle von Angel, einer College-Studentin, die nach den Ereignissen des ersten „Postal“ in eine Spirale aus Gewalt und Verschwörungen. Begleitet von ihrem Sphynx-Kater Solomon folgt sie der Spur des sogenannten Postal Dude durch die Wüste und setzt sich dabei mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinander.

In „Flesh & Wire“ zieht es Angel unter anderem ist das sogenannte „Dreamscape“. In diesen surrealen Abschnitten verschmelzen Erinnerungen, Umgebung und bedrohliche Gestalten zu einer verzerrten Wahrnehmung der Realität. Diese Traumsequenzen sollen Angels innere Konflikte widerspiegeln und das Geschehen erzählerisch vertiefen. Neben der Erkundung stehen Kämpfe, das Sammeln von Ausrüstung sowie das Überleben in einer feindseligen Umgebung im Fokus.

„Flesh & Wire“ erscheint 2027 für PlayStation 5 sowie für PC über Steam und GOG.

Flesh & Wire - Official Announcement Trailer | IGN Fan Fest 2026

Quelle: Pressemitteilung / IGN