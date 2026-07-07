Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im Juli 2026

Ein neuer Monat ist angebrochen und Abonnenten des Xbox Game Pass erhalten wieder Zugriff auf weitere Spiele und mehr. Mit dabei sind unter anderem „Gears of War: Reloaded“, „The Planet Crafter“ und „Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2“, die es für Microsoft-Konsolen und PC gibt. Hier die komplette Übersicht:

Bald im Xbox Game Pass

Heute verfügbar – Winds of Arcana: Ruination (Cloud, Konsole, Handheld, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 9. Juli – Gears of War: Reloaded (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld, PC)

Jetzt im Game Pass Premium, zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Jetzt im Game Pass Premium, zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass 9. Juli – Tamashika (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 13. Juli – Ascend to Zero (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass 14. Juli – PBA Pro Bowling 2026 (Cloud, XBOX Series X|S, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, and PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, and PC Game Pass 15. Juli – Quarantine Zone: The Last Check (Cloud, XBOX Series X|S, PC)

Jetzt im Game Pass Premium, zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Jetzt im Game Pass Premium, zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass 16. Juli – Mavrix by Matt Jones (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 17. Juli – FixForce (Cloud, XBOX Series X|S, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 17. Juli – Fogpiercer (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass 21. Juli – The Planet Crafter (Cloud, XBOX Series X|S, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 21. Juli – Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (15. Juli)

Dungeons of Hinterberg (Cloud, Konsole und PC)

EA Sports Football Club 24 (Cloud, Konsole und PC)

Stellaris (Cloud, Konsole und PC)

Golf With Your Friends (Cloud, Konsole und PC)

Minami Lane (Cloud, Konsole und PC)

Powerwash Simulator (Cloud, Konsole und PC)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC)

Splitgate: Arena Reloaded (Cloud, Konsole und PC)

Super Fantasy Kingdom (Game Preview) (PC)

Techtonica (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC)

In-Game Vorteile

Jetzt verfügbar – League of Legends – New Champion: Locke, the Ashen Exorcist (PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential und PC Game Pass

10. Juli – Wuthering Waves (XBOX Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass



DLC / Game Updates

10. Juli – Palworld 1.0 (Full Game Release) (Cloud, Konsole, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung