StartNewsXbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im Juli 2026

Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im Juli 2026

von Marcel Schmidt
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Ein neuer Monat ist angebrochen und Abonnenten des Xbox Game Pass erhalten wieder Zugriff auf weitere Spiele und mehr. Mit dabei sind unter anderem „Gears of War: Reloaded“, „The Planet Crafter“ und „Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2“, die es für Microsoft-Konsolen und PC gibt. Hier die komplette Übersicht:

Bald im Xbox Game Pass

  • Heute verfügbar – Winds of Arcana: Ruination (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 9. Juli – Gears of War: Reloaded (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld, PC)
    Jetzt im Game Pass Premium, zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
  • 9. Juli – Tamashika (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld, PC)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 13. Juli – Ascend to Zero (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld, PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 14. Juli – PBA Pro Bowling 2026 (Cloud, XBOX Series X|S, PC)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, and PC Game Pass
  • 15. Juli – Quarantine Zone: The Last Check (Cloud, XBOX Series X|S, PC)
    Jetzt im Game Pass Premium, zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
  • 16. Juli – Mavrix by Matt Jones (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld, PC)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 17. Juli – FixForce (Cloud, XBOX Series X|S, PC)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 17. Juli – Fogpiercer (PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 21. Juli – The Planet Crafter (Cloud, XBOX Series X|S, PC)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 21. Juli – Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Cloud, Konsole, PC)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (15. Juli)

  • Dungeons of Hinterberg (Cloud, Konsole und PC)
  • EA Sports Football Club 24 (Cloud, Konsole und PC)
  • Stellaris (Cloud, Konsole und PC)
  • Golf With Your Friends (Cloud, Konsole und PC)
  • Minami Lane (Cloud, Konsole und PC)
  • Powerwash Simulator (Cloud, Konsole und PC)
  • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC)
  • Splitgate: Arena Reloaded (Cloud, Konsole und PC)
  • Super Fantasy Kingdom (Game Preview) (PC)
  • Techtonica (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC)

In-Game Vorteile

  • Jetzt verfügbar –  League of Legends – New Champion: Locke, the Ashen Exorcist (PC)
    • Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential und PC Game Pass
  • 10. Juli – Wuthering Waves (XBOX Series X|S, PC)
    • Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

DLC / Game Updates

  • 10. Juli – Palworld 1.0 (Full Game Release) (Cloud, Konsole, PC)
    • Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung

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