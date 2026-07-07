The Mound: Omen of Cthulhu – Neuer Trailer zum nahenden Release

Vor kurzem veröffentlichten NACO und Entwicklerstudio ACE Team einen neuen Trailer von ihrem Koop-Horrorspiel „The Mound: Omen of Cthulhu“. Der Trailer bietet eine Mischung aus CGI-, Ingame- und Gameplay-Szenen. Wie der Name des Spiels verrät, ist das Ganze von H.P. Lovecrafts Cosmic Horror-Kurzroman inspiriert und legt den Schwerpunkt auf Horror statt Action. Es ermutigt die Spieler, unnötige Konfrontationen zu vermeiden, um ihren Auftrag erfolgreich zu erfüllen und lebend von ihrer Expedition zurückzukehren.

In „The Mound: Omen of Cthulhu“ schlüpfen die Spieler in die Rolle von einem Expeditionstrupp, der tief im Inneren eines feindseligen Dschungels nach legendären Schätzen sucht. Vor jeder Expedition versammeln sich die Spieler an Bord der Galeone, um einen Auftrag auszuwählen und Waffen sowie Ausrüstung aufzuteilen. Sobald sie auf dem Kontinent angekommen sind, machen sie sich auf die Suche nach Schätzen und Ressourcen, die sie dem Kapitän der Galeone zurückbringen sollen. Eine Aufgabe, die theoretisch einfach erscheint, aber einige Überraschungen bereithält.

Je tiefer sie in den Dschungel vordringen, desto mehr Ungeheuern müssen sich die Abenteurer stellen – doch die größte Bedrohung geht von ihrem eigenen Verstand aus. Ihre Wahrnehmung der Realität wird nach und nach verzerrt, bis ihre geistige Gesundheit einen kritischen Punkt erreicht. Visuelle und akustische Täuschungen bringen die Abenteurer aus der Fassung und können zu unbeabsichtigter Sabotage führen, die die Mission gefährden könnte. Selbst der Tod bietet keine Erholung: Gefährten, die im Kampf gefallen sind, können in einer verdorbenen Gestalt zurückkehren und sich gegen ihre Verbündeten wenden.

„The Mound: Omen of Cthulhu“ erscheint am 15. Juli 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Ein paar weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK! Hier findet ihr Das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung