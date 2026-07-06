Nintendo überarbeitet Switch- und Switch-2-Hardware für Europa

Nintendo wird ab Sommer 2026 mehrere Hardware-Produkte für den europäischen Markt überarbeiten. Hintergrund sind neue EU-Vorgaben, die ab Februar 2027 einen leichteren Austausch von Akkus vorschreiben. Die neuen Revisionen erhalten deshalb einen vom Nutzer wechselbaren Akku. Laut Nintendo gibt es zwischen den bisherigen und den überarbeiteten Versionen keine Unterschiede bei der Funktionalität.

Einführung erfolgt schrittweise

Den Anfang machen ab Sommer ausgewählte Joy-Con-Modelle für die Nintendo Switch. Im Herbst folgt eine überarbeitete Nintendo Switch 2, deren mitgelieferte Joy-Con-2-Controller ebenfalls über einen wechselbaren Akku verfügen. Die Joy-Con 2 werden zunächst ausschließlich zusammen mit der Konsole ausgeliefert und erst zu einem späteren Zeitpunkt auch einzeln sowie als Controller-Paar angeboten.

Im Winter folgen die Joy-Con 2 und der Nintendo Switch 2 Pro Controller als Einzelprodukte. Anfang 2027 erhalten außerdem der Nintendo-64-Controller sowie der GameCube-Controller für Nintendo Switch 2 entsprechende Hardware-Revisionen.

Mit den neuen Versionen gehen teilweise kleinere technische Änderungen einher. Die Nintendo Switch 2 erhält einen geringfügig kleineren Akku mit 5.172 mAh und wird rund zehn Gramm schwerer. Beim Nintendo Switch 2 Pro Controller fällt die Akkukapazität von 1.070 auf 897 mAh, gleichzeitig sinkt das Gewicht um rund sieben Gramm. Der GameCube-Controller erhält dagegen einen etwas größeren Akku, während sich bei den Joy-Con 2 lediglich das Gewicht leicht erhöht. Bei den Joy-Con der ersten Nintendo Switch bleiben Akku und Gewicht unverändert.

Nintendo weist darauf hin, dass die Einführung je nach europäischem Land unterschiedlich verlaufen kann. Im Nintendo Store werden die bisherigen Modelle schrittweise durch die neuen Revisionen ersetzt, sobald die vorhandenen Bestände verkauft sind. Eine Auswahl zwischen alter und neuer Version ist dort nicht möglich. Im Handel kann die Verfügbarkeit je nach Händler variieren.

Auslieferung der Switch-Familie endet 2027

Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite und Nintendo Switch OLED sollen 2026 weiterhin produziert und in Europa erhältlich sein. Ab Mitte Februar 2027 wird Nintendo die Konsolenfamilie jedoch nicht mehr an den Handel ausliefern. Gleichzeitig endet auch der Verkauf über den europäischen Nintendo Store.

Für bestehende Besitzer einer Nintendo Switch ändert sich dadurch nichts. Nintendo bestätigt, dass der Nintendo eShop, Nintendo Switch Online sowie weitere Online-Dienste und Zubehör auch nach dem Verkaufsende weiterhin unterstützt werden. Auch das Spieleangebot der Konsole soll weiter wachsen.

Quelle: Nintendo