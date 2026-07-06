Microsoft kündigt größten Umbau der Xbox-Geschichte an

Microsoft hat den größten Umbau der Xbox-Geschichte angekündigt. In einer im Xbox Wire veröffentlichten Mitteilung erklärt Xbox-Chefin Asha die Gründe für die umfassende Neuausrichtung der Gaming-Sparte. Im Geschäftsjahr 2027 sollen rund 3.200 Stellen wegfallen. Außerdem verlassen vier Studios Xbox.

Asha: „Unser Geschäft ist heute nicht gesund“

In ihrer Mitteilung beschreibt Asha die aktuelle Lage der Gaming-Sparte ungewöhnlich offen. Trotz Investitionen in Game Pass, die Multiplattform-Strategie und den Ausbau der eigenen Studios sei das Wachstum hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Gleichzeitig verweist sie auf Gewinnmargen, die deutlich unter denen vergleichbarer Plattform- und Publishing-Unternehmen liegen, sowie auf die aus ihrer Sicht schwerste Hardwarekrise der Branche.

Als Konsequenz soll Xbox in den kommenden Monaten neu aufgestellt werden. Dazu gehören eine Straffung der Organisation, weniger Managementebenen sowie eine stärkere Konzentration auf Projekte mit höherer Priorität.

Vier Studios verlassen Xbox

Compulsion Games und Double Fine Productions werden künftig wieder unabhängig arbeiten. Beide Studios erhalten ihre Markenrechte, ihren Spielekatalog und finanzielle Unterstützung für ihre nächsten Projekte.

Ninja Theory und Undead Labs erhalten neue Eigentümer. Laut Microsoft soll die Finanzierung der laufenden Entwicklungen von „Senua“ und „State of Decay 3“ sichergestellt werden. Für Arkane in Frankreich wurde ein gesetzlich vorgeschriebenes Konsultationsverfahren eingeleitet, in dessen Rahmen verschiedene strategische Optionen geprüft werden.

Darüber hinaus kündigt Microsoft Stellenstreichungen in weiteren Bereichen an. Betroffen sind Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang sowie die Xbox Game Studios. Bereits angekündigte First-Party-Spiele oder Projekte sollen im Zuge der Umstrukturierung nicht eingestellt werden.

Wachstum soll ab 2027 zurückkehren

Trotz der Einschnitte hält Microsoft an seinen Investitionen in Xbox fest. Nach Angaben von Asha soll die Neuausrichtung die Grundlage schaffen, um die Gaming-Sparte ab 2027 wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

Quelle: Xbox News Wire