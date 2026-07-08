Brightfall – Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Dark Point Games hat einen neuen Gameplay-Trailer zu „Brightfall“ veröffentlicht. Das Video liefert nach der Ankündigung Ende 2025 neue Einblicke in die Spielwelt, das Koop-Gameplay und die Survival-Mechaniken.

Kampf gegen eine lebende Dunkelheit

„Brightfall“ spielt im Jahr 1666 auf einer verfluchten Insel. Nach einem Schiffbruch strandet ihr dort als Gefangener und müsst allein oder mit bis zu drei weiteren Spielern ums Überleben kämpfen.

Die Insel wird von einer lebenden Dunkelheit beherrscht, die Pflanzen, Tiere und sogar den Verstand der Überlebenden verändert. Schutz bietet das sogenannte „Brightheart“, dessen Licht kleine sichere Zufluchtsorte schafft und die Finsternis zurückdrängt. Verlässt ihr den Lichtschein zu lange, beginnt der Wahnsinn.

Das Licht drängt die Finsternis zurück

Während eurer Reise sammelt ihr Ressourcen, errichtet ein Lager und stellt Ausrüstung her. Gleichzeitig befreit ihr uralte keltische Steinkreise vom Einfluss der Dunkelheit. Dadurch vergrößert sich der Schutzbereich des „Brightheart“ und neue sichere Zufluchtsorte entstehen.

Mit jedem zurückeroberten Gebiet erschließt ihr weitere Regionen der Insel. Abseits der Hauptwege warten verlassene Ruinen, neue Waffen und Ausrüstung sowie zusätzliche Hintergrundgeschichten zur Insel. Dort stellen sich euch außerdem stärkere Gegner und Bosse entgegen. Der aktuelle Trailer zeigt erstmals einen Elitegegner.

Start als Early-Access-Version

„Brightfall“ erscheint zunächst im Early-Access auf Steam. Zum Start stehen Charaktererstellung, Basenbau, Crafting sowie das erste Wald-Biom mit drei Gegnertypen zur Verfügung. Die Early-Access-Phase soll nach Angaben des Studios rund ein Jahr dauern. In dieser Zeit sind unter anderem ein weiteres Biom, neue Gegner und zusätzliche Survival-Mechaniken geplant. Außerdem wollen die Entwickler das Feedback der Community in die weitere Entwicklung einfließen lassen.

Versionen für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 sind ebenfalls geplant. Wann die Early-Access-Phase startet, ist nicht bekannt.

Quelle: Pressemitteilung / Steam