Mortal Shell 2 – Neuer Trailer und ein Release-Termin

Cold Symmetry und Playstack haben einen neuen Trailer zu „Mortal Shell II“ veröffentlicht. Darin präsentieren die Entwickler neue Gameplay-Szenen, mehrere Bosse und weitere Einblicke in die düstere Spielwelt. Für die musikalische Untermalung sorgt die britische Gothic-Metal-Band Paradise Lost mit dem Song „Darker Thoughts“. Des Weiteren gaben die Entwickler bekannt, dass das Spiel im August erscheint.

Schnelleres Kampfsystem und mehr Freiheit

„Mortal Shell II“ ist ein eigenständiger Nachfolger des ersten Teils und setzt auf ein schnelleres sowie kompromissloseres Kampfsystem. Im Gegensatz zum Vorgänger entfällt die Ausdauerleiste, während neue Hinrichtungsmanöver die Kämpfe dynamischer gestalten sollen. Gleichzeitig wurde das Waffensystem ausgebaut und bietet umfangreiche Upgrade- und Anpassungsmöglichkeiten.

Die Spielwelt besteht aus einer kompakten Open World mit miteinander verbundenen Gebieten, in denen über 60 Dungeons auf euch warten. Abseits der Hauptpfade lassen sich neue Shells, Waffen, Verbesserungen und weitere Hintergrundgeschichten entdecken.

Als Harbinger auf der Suche nach den Eiern des Undermether

Ihr übernehmt erneut die Rolle des Harbinger und macht euch auf die Suche nach den gestohlenen Eiern des Undermether, die von grotesken Kreaturen bewacht werden. Wie bereits im Vorgänger könnt ihr die Körper gefallener Krieger übernehmen. Diese sogenannten Shells verleihen euch unterschiedliche Fähigkeiten und Kampfstile. Durch das Wiederfinden verlorener Erinnerungen erfahrt ihr außerdem mehr über ihre Vergangenheit und die Welt von „Mortal Shell II“.

Devout Edition mit Vorabzugang

Neben der Standardversion erscheint auch die digitale „Devout Edition“. Käufer erhalten bis zu drei Tage Vorabzugang sowie acht exklusive Obsidian-Skins für die Shells. Die Standardversion kostet 49,99 Euro, die Devout Edition 59,99 Euro.

„Mortal Shell II“ erscheint am 20. August für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels.

Quelle: PlayStack