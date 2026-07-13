Octopath Traveler und Octopath Traveler II erscheinen für Nintendo Switch 2

Square Enix hat zum achten Jubiläum der Reihe die Nintendo Switch 2-Versionen von „Octopath Traveler“ und „Octopath Traveler II“ angekündigt. Beide Rollenspiele erscheinen am 1. Oktober 2026 für Nintendos aktuelle Konsole. In Japan sind die Umsetzungen bereits ab heute erhältlich.

„Octopath Traveler“ erschien ursprünglich 2018 für Nintendo Switch und machte den HD-2D-Stil von Square Enix einem breiten Publikum bekannt. Der Nachfolger „Octopath Traveler II“ folgte 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC, bevor später auch eine Xbox-Version veröffentlicht wurde. Nach Angaben des Publishers hat sich die Reihe weltweit inzwischen mehr als sieben Millionen Mal verkauft.

Acht Reisende mit eigenen Geschichten

In „Octopath Traveler“ begleitet ihr acht unterschiedliche Reisende, die den Kontinent Orsterra erkunden. Jeder von ihnen besitzt eigene Fähigkeiten, Motive und einen individuellen Handlungsstrang, den ihr in beliebiger Reihenfolge erleben könnt. Das rundenbasierte Kampfsystem setzt auf das Break- und Boost-System, mit dem sich die Schwachstellen von Gegnern gezielt ausnutzen lassen.

Eigenständige Fortsetzung

„Octopath Traveler II“ führt euch in die neue Welt Solistia und erzählt eine eigenständige Geschichte mit acht neuen Hauptfiguren. Neben neuen Fähigkeiten und erweiterten Gameplay-Elementen führt der Nachfolger unter anderem einen Tag-Nacht-Wechsel ein, der Einfluss auf Charaktere, Städte und verschiedene Ereignisse nimmt. Da die Handlung unabhängig vom ersten Teil erzählt wird, eignet sich das Rollenspiel auch für Neueinsteiger.

Für die Nintendo Switch 2 wurden beide Spiele technisch überarbeitet und bieten eine höhere Auflösung sowie eine verbesserte Bildrate. Zudem können „Octopath Traveler“ und „Octopath Traveler II“ ab sofort digital im Nintendo eShop und physisch im Store von Square Enix vorbestellt werden. Alternativ bietet Square Enix beide Titel auch als digitales Bundle an.

Quelle: Pressemitteilung