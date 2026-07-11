Transport Fever 3 zeigt neue Gameplay-Features

Urban Games und Paradox Interactive haben eine neue Ausgabe der „First Look“-Reihe zu „Transport Fever 3“ veröffentlicht. Das neue Video stellt zahlreiche Gameplay-Neuerungen vor.

Lieferzeiten beeinflussen den Aufbau eures Transportnetzes

Eine der größten Neuerungen betrifft den Gütertransport. Jede Fracht besitzt künftig eine eigene erwartete Lieferzeit. Während Lebensmittel möglichst schnell ihr Ziel erreichen müssen, können Rohstoffe wie Kohle oder Stein deutlich länger unterwegs sein.

Dadurch gewinnt die Wahl des passenden Transportmittels an Bedeutung. Flugzeuge und Helikopter liefern Waren zwar besonders schnell, verursachen aber höhere Kosten als Lastwagen oder Züge. Gleichzeitig zählt eine pünktliche Lieferung künftig zu den Voraussetzungen für das Wachstum einer Stadt.

Städte wachsen mit eurem Unternehmen

Auch der Fortschritt eures Unternehmens wurde überarbeitet. Wachsende Städte erhöhen künftig den Firmenrang und schalten nach und nach neue Vorteile frei. Dazu gehören unter anderem neue Spielmechaniken wie die Erschließung zusätzlicher Rohstoffvorkommen oder Marketingkampagnen.

Darüber hinaus reagieren Industrien künftig auf ihre Umgebung und entstehen abhängig von der jeweiligen Landschaft. Ergänzt wird das unter anderem durch ein verbessertes Verkehrssystem, optimierte Schienennetze und einen überarbeiteten Linienmanager, in dem sich Linien, Stationen und Fahrzeuge gemeinsam verwalten lassen.

Mehr Fahrzeuge und Mod-Unterstützung zum Start

Zum Start von „Transport Fever 3“ stehen nach Angaben von Urban Games mehr als 300 Fahrzeuge zur Verfügung. Zusätzlich unterstützt das Spiel plattformübergreifende Mods bereits ab dem ersten Tag. Zusammen mit den neuen Modding-Werkzeugen und dem bereits angekündigten Curated-Mods-Programm sollen Spieler ihre Transportnetze und Spielwelten umfangreich anpassen können. Neben den spielerischen Neuerungen zeigt das aktuelle Video außerdem einen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel, Wettereffekte sowie überarbeitete Animationen von Fahrzeugen und Passagieren.

Das gezeigte Material stammt vollständig aus einer Beta-Version von „Transport Fever 3“. Laut Urban Games wurden sowohl Gameplay-Szenen als auch Aufnahmen mit dem integrierten Kamera-Tool des Spiels erstellt. Für einige Szenen kamen zudem erhöhte Sichtweiten und Rendering-Distanzen zum Einsatz, um größere Bereiche der Spielwelt darzustellen. Darauf weisen die Entwickler in der Videobeschreibung hin.

„Transport Fever 3“ erscheint 2026 für PC sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.

Quelle: Pressemitteilung