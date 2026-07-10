Echoes of Aincrad – Launch-Trailer

Das Action-JRPG „Echoes of Aincrad“ erscheint heute für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Das Spiel bietet RPG-Action mit Echtzeitkämpfen, in denen die Spieler ihre Ausrüstung, Waffen und Attribute anpassen und verbessern sowie Fähigkeiten auswählen können, die ihrem bevorzugten Spielstil entsprechen, während sie im Level aufsteigen und sich immer größeren Herausforderungen stellen.

In der Geschichte betreten Spieler mit ihrem eigenen Charakter das weltweit erste VRMMORPG „SWORD ART ONLINE” und finden heraus, dass alle angemeldeten Nutzer im Spiel feststecken – ohne ersichtlichen Ausgang. Gefangen in diesem gefährlichen Videospiel, in dem der Tod in der virtuellen Welt auch zum Tod in der Realität führt, müssen sich die Spieler den Herausforderungen der schwebenden Burg von Aincrad stellen. Während sich viele verstecken oder sich gegenseitig angreifen, setzt sich der Charakter der Spieler dafür ein, alle zu befreien.

Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung