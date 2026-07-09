Dragon Ball Xenoverse 3 – Neues Video mit weiterem Gameplay

Das aktuelle Video gewährt einen tieferen Einblick in die Kernmechaniken von „Dragon Ball Xenoverse 3“. Es folgt einem neuen Mitglied des Großen Saiyajin-Trupps beim Absolvieren einer Mission. Dabei werden die wichtigsten Kampfsysteme des Spiels gezeigt und das Konzept der „Connection“ in den Fokus gestellt, das eine besondere Rolle spielt.

Dank dieser Mechanik können Spieler mächtige Bündnisse mit legendären Helden eingehen, die einst die Erde beschützt haben, und ihren eigenen, einzigartigen Kämpfer erschaffen. Indem ikonische Attacken, Fähigkeiten und Kampfstile ausgerüstet werden, können sie ihren Charakter anpassen und so ihre liebsten Helden aus „Dragon Ball“ widerspiegeln. Die Spieler können diese Kämpfer – oder ihre Seelen – sogar beschwören, um im Kampf direkt unterstützt zu werden.

In „Dragon Ball Xenoverse 3“ können sich Spieler zu Trupps von bis zu vier Personen zusammenschließen, um verschiedene Missionen zu absolvieren – von Eins-gegen-Eins-Duellen hin zu groß angelegten Kämpfen gegen mehrere Gegner. In der Mission, die im Video gezeigt wird, wird das Kampfsystem und die strategische Nutzung von Fähigkeiten und Spezialattacken gezeigt. Die Spieler können Lücken ausnutzen, indem sie das Ki des Gegners auslaugen, was ihnen ermöglicht, zerstörerische „Critical Strikes“ zu entfesseln.

Außerdem stehen noch weitere Möglichkeiten zu Verfügung: Mittels „Soul Assist“ wird einer derer, die die Erde einst beschützten, gerufen, um die Spieler mit ikonischen Kampftechniken zu unterstützen. Im Besonderen wird diese Verbindung durch „Soul Change” deutlich, eine mächtige Fähigkeit, die es Spielern erlaubt, einen der legendären Helden aus „Dragon Ball“ selbst zu verkörpern. Alternativ können sie dank „Awakening“ ihr eigenes Potential entfalten, wodurch rassenspezifische Transformationen wie die ikonische Super-Saiyajin-Form genutzt werden können.

„Dragon Ball Xenoverse 3“ erscheint 2027 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Ein paar weitere Informationen gibt es hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung