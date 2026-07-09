Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Launch-Trailer

Heute ist die offizielle Veröffentlichung von „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“, dem Remake des Piraten-Einzelspieler-Abenteuers aus dem Jahr 2013. Die neue Version ist für PC (Steam (Steam Deck verifiziert), EGS und Ubisoft Store), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich.

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ entstand unter der Leitung von Ubisoft Singapore. Es wurde von Grund auf neu entwickelt und basiert auf der neuesten Anvil-Engine. Es bietet eine verbesserte Grafik sowie ein erweitertes Gameplay, darunter ein auf Paraden ausgelegtes Kampfsystem, verfeinerte Stealth- und Parkour-Elemente, tiefgreifendere Seeschlacht-Mechaniken sowie neue narrative Inhalte.

Die Geschichte des Spiels spielt im Goldenen Zeitalter der Piraten. Die Spieler folgen dabei der Geschichte von Edward Kenway, einem rebellischen Piratenkapitän, der in den jahrhundertealten Konflikt zwischen Assassinen und Templern hineingezogen wird, während er die Karibik durchsegelt. Auf seiner Suche nach Ruhm und Reichtum kreuzen sich Edwards Wege mit legendären Persönlichkeiten wie Blackbeard, Anne Bonny und Calico Jack. Während das Schicksal all dessen, was die Piraten aufgebaut haben, auf dem Spiel steht.

Die Webseite zu Reihe findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen, zum Beispiel zu den Editionen, gibt es hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung