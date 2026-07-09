Die Gilde – Europa 1410 – Start der Early Access-Phase verschoben

Eigentlich wollten THQ Nordic und Entwicklerstudio Ashborne Games „Die Gilde – Europa 1410“ noch diesen Monat in die Early Access-Phase schicken. Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Demo-Feedback (Steam Next Fest Demo) wurde entschieden, den Start des Early Access um zwei Monate zu verschieben. Der neue Termin ist jetzt der 16. September 2026.

Die Early Access-Start-Version soll nicht nur unterschiedliche Verbesserungen auf Basis des Feedbacks beinhalten, sondern auch ein wenig größer ausfallen. Denn das Entwicklerteam plante für den September 2026 das erste Update, welches jetzt Teil der Start-Version wird. So bringt die Verschiebung folgende zusätzlichen Inhalte:

Eine neue Karte, die als Tutorial-Gebiet dient

UI-Verbesserungen für ein stimmigeres, immersiveres Spielerlebnis – inklusive Automatisierungsoptionen für wiederkehrende Aufgaben in euren Betrieben

Verbesserte Animationen, die die Aktivitäten von Arbeitern und Bürgern in eurer Stadt lebendiger darstellen

Unterstützung für weitere Sprachen, teils nur als Text, teils mit Sprachausgabe

Die Webseite von „Die Gilde – Europa 1410“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung