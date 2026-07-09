Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Videos zeigen den Multiplayer-Modus

Das kommende Echtzeitstrategiespiel „Warhammer 40,000: Dawn of War IV“ wird natürlich auch über einen Mehrspielermodus verfügen, in dem die vier spielbaren Fraktionen gegeneinander antreten. Dazu hat das Entwicklerstudio KING Art Games jetzt zwei Videos veröffentlicht, die jeweils ein Match zeigen.

Creative Director Jan Theysen und Senior Game Designer Elliott Verbiest traten in zwei 1-gegen-1-Multiplayer-Matches gegeneinander an und verdeutlichen dabei die einzigartigen Eigenschaften der Fraktionen in „Dawn of War IV“. Die Unterschiede bei den Fraktionen wirken sich nicht nur auf die befehligten Einheiten aus, sondern auch auf die Herangehensweise an jede Schlacht.

„Warhammer 40.000: Dawn of War IV“ erscheint am 17. September 2026, wobei Spieler der Commander Edition dank eines dreitägigen Early-Access-Zugangs bereits ab dem 14. September 2026 loslegen können. Hier findet ihr „Warhammer 40,000: Dawn of War 4“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Dawn of War IV – Adeptus Mechanicus vs Necrons

Dawn of War IV – Space Marines vs Orks

Quelle: Pressemitteilung