Aquapark Tycoon – Infos zur Early Access-Phase

Entwickler Boxelware schickt das Aufbau- und Management-Spiel „Aquapark Tycoon“ noch diesen Monat in die Early Access-Phase auf PC (Steam). Ab dem 22. Juli 2026 können Spieler ihren Traum-Wasserpark komplett in Eigenregie erschaffen. Dafür stehen diverse Bauelemente zur Verfügung. Stück für Stück entsteht ein riesiger Wasserpark voller Attraktionen.

Aquapark Tycoon – Early Access-Version Highlights:

45 Pools, Wasserrutschen und Saunen

Schwimmbecken mit anpassbarer Form, Temperatur, Tiefe und Wassertyp, dazu zahlreiche Attraktionen

Umfangreicher Rutscheneditor mit voller kreativer Kontrolle

Physikbasierte Rutsch- und Wellensimulation für ein realistisches Rutsch- und Wassergefühl

Saunen mit frei wählbarer Form, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Einrichtung sowie individuellen Aufgussplänen mit himmlischen Düften

Parkverwaltung inklusive Finanzen, Marketingmaßnahmen, Deko und Angestelltenmanagement

Dynamischer Jahreszeitenwechsel im laufenden Parkbetrieb sowie Tag- und Nachtwechsel

13 spielbare Szenarien mit unterschiedlichen Zielen, Möglichkeiten und Herausforderungen

18 Shops für Verpflegung und Ausstattung

4 Themenwelten: Piraten, Fantasy, Tropen und Antike

Online-Koop-Modus, um gemeinsam mit Freunden Wasserparks zu gestalten

Free-Play-Modus mit einstellbaren Parametern und 8 Biomen

Twitch-Integration bringt Zuschauende als Gäste in den Aquapark

Die Homepage zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „Aquapark Tycoon“ auf Steam, wo Entwickler Boxelware derzeit auch eine Demo-Version anbietet: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung