Aquapark Tycoon – Infos zur Early Access-Phase

Entwickler Boxelware schickt das Aufbau- und Management-Spiel „Aquapark Tycoon“ noch diesen Monat in die Early Access-Phase auf PC (Steam). Ab dem 22. Juli 2026 können Spieler ihren Traum-Wasserpark komplett in Eigenregie erschaffen. Dafür stehen diverse Bauelemente zur Verfügung. Stück für Stück entsteht ein riesiger Wasserpark voller Attraktionen.
Aquapark Tycoon – Early Access-Version Highlights:
- 45 Pools, Wasserrutschen und Saunen
- Schwimmbecken mit anpassbarer Form, Temperatur, Tiefe und Wassertyp, dazu zahlreiche Attraktionen
- Umfangreicher Rutscheneditor mit voller kreativer Kontrolle
- Physikbasierte Rutsch- und Wellensimulation für ein realistisches Rutsch- und Wassergefühl
- Saunen mit frei wählbarer Form, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Einrichtung sowie individuellen Aufgussplänen mit himmlischen Düften
- Parkverwaltung inklusive Finanzen, Marketingmaßnahmen, Deko und Angestelltenmanagement
- Dynamischer Jahreszeitenwechsel im laufenden Parkbetrieb sowie Tag- und Nachtwechsel
- 13 spielbare Szenarien mit unterschiedlichen Zielen, Möglichkeiten und Herausforderungen
- 18 Shops für Verpflegung und Ausstattung
- 4 Themenwelten: Piraten, Fantasy, Tropen und Antike
- Online-Koop-Modus, um gemeinsam mit Freunden Wasserparks zu gestalten
- Free-Play-Modus mit einstellbaren Parametern und 8 Biomen
- Twitch-Integration bringt Zuschauende als Gäste in den Aquapark
Die Homepage zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „Aquapark Tycoon“ auf Steam, wo Entwickler Boxelware derzeit auch eine Demo-Version anbietet: KLICK!
Quelle: Pressemitteilung