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Aquapark Tycoon – Infos zur Early Access-Phase

von Marcel Schmidt
Aquapark Tycoon
Aquapark Tycoon
NewsPC

Entwickler Boxelware schickt das Aufbau- und Management-Spiel „Aquapark Tycoon“ noch diesen Monat in die Early Access-Phase auf PC (Steam). Ab dem 22. Juli 2026 können Spieler ihren Traum-Wasserpark komplett in Eigenregie erschaffen. Dafür stehen diverse Bauelemente zur Verfügung. Stück für Stück entsteht ein riesiger Wasserpark voller Attraktionen.

Aquapark Tycoon –  Early Access-Version Highlights:

  • 45 Pools, Wasserrutschen und Saunen
  • Schwimmbecken mit anpassbarer Form, Temperatur, Tiefe und Wassertyp, dazu zahlreiche Attraktionen
  • Umfangreicher Rutscheneditor mit voller kreativer Kontrolle
  • Physikbasierte Rutsch- und Wellensimulation für ein realistisches Rutsch- und Wassergefühl
  • Saunen mit frei wählbarer Form, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Einrichtung sowie individuellen Aufgussplänen mit himmlischen Düften
  • Parkverwaltung inklusive Finanzen, Marketingmaßnahmen, Deko und Angestelltenmanagement
  • Dynamischer Jahreszeitenwechsel im laufenden Parkbetrieb sowie Tag- und Nachtwechsel
  • 13 spielbare Szenarien mit unterschiedlichen Zielen, Möglichkeiten und Herausforderungen
  • 18 Shops für Verpflegung und Ausstattung
  • 4 Themenwelten: Piraten, Fantasy, Tropen und Antike
  • Online-Koop-Modus, um gemeinsam mit Freunden Wasserparks zu gestalten
  • Free-Play-Modus mit einstellbaren Parametern und 8 Biomen
  • Twitch-Integration bringt Zuschauende als Gäste in den Aquapark

Die Homepage zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „Aquapark Tycoon“ auf Steam, wo Entwickler Boxelware derzeit auch eine Demo-Version anbietet: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung

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