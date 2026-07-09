Orbitals – Opening Animation und Synchronsprecher

„Orbitals“ ist ein Koop-Abenteuerspiel, das exklusive für Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Passend zur Veröffentlichung der Eröffnungsanimation wurde auch die internationale Sprachbesetzung bekanntgegeben. Spieler erwartet eine lokalisierte Sprachausgabe auf Englisch, Japanisch, vereinfachtem Chinesisch, Französisch, Spanisch, lateinamerikanischem Spanisch, Deutsch und brasilianischem Portugiesisch.

Jede Person der Sprachbesetzung wurde sorgfältig ausgewählt, um das Science-Fiction-Abenteuer zu einem noch besseren Erlebnis zu machen und ein neues, Retro-Anime-inspiriertes Universum authentisch zum Leben zu bringen. Zur deutschen Sprachbesetzung gehören:

Franziska Friede als Maki, eine willensstarke Mechanikerin und die jüngste Person in der Siedlung.

Tim Knauer als Omura, ein ruhiger Kartograf, der sich oft in seinem eigenen Gedankengang verliert. Omura und Maki wuchsen gemeinsam wie Zwillinge in der Siedlung auf.

Vincent Fallow als Togen, der ruhige und zurückhaltende Anführer der Siedlung.

Anja Topf als Kinakoko, eine laute und ungehobelte Mechanikerin, die ganz freundlich ist … aber auf die harte Tour!

K.H. Möller als Jaga, ein legendärer Händler, auf den Maki und Omura bei ihrem Abenteuer treffen.

Zudem besteht die japanische Sprachbesetzung u. a. aus Risa Kageyama, Ryota Ōsaka, Masaaki Mizunaka, Mayumi Oda, Tatsuya Kobayashi und weiteren.

„Orbitals“ wird von dem in Tokio ansässigen Entwicklerstudio Shapefarm entwickelt. Zusammen mit Publisher Kepler Interactive bringen sie das Koop-Abenteuer am 03. September 2026 als digitale und physische Edition auf den Markt.

Die Webseite des Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung