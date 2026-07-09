Expeditions: Samurai – Dev-Diary „Behind the Art“

Mit „Expeditions: Samurai“ soll diesen Sommer ein neuer Teil der „Expeditions“ in die Early Access-Phase gehen. Wie der Titel schon verrät, geht es diesmal in den Fernen Osten. In dem Entwicklervideo gewähren Publisher THQ Nordic und Entwickler Campfire Cabal einen Blick hinter die Kulissen der künstlerischen Vision und visuellen Entwicklung des historischen Rollenspiels.

Creative Director Jonas Wæver spricht darüber, wie sich das Team von Japan und traditioneller japanischer Kunst inspirieren ließ, um die visuelle Identität des Spiels zu erschaffen. Das Video zeigt außerdem Concept Art, die Charakteranpassung sowie die laufenden Arbeiten des Teams, die Grafik mit der Unreal Engine 5 weiter zu verfeinern.

Darüber hinaus verrät das Developer Diary weitere Details: Erstmals in einem „Expeditions“-Spiel werden Spieler ihren vollständig angepassten Charakter auch während Dialogsequenzen sehen. Begleiter verfügen zudem über dynamische Gesichtsausdrücke, die ihre Stimmung und ihre Beziehung zur Spielfigur widerspiegeln.

Expeditions: Samurai – Features

Anspruchsvolle, taktische rundenbasierte Kämpfe, die deine Fähigkeiten auf die Probe stellen

Deine Entscheidung: Kämpfe, verhandle oder schleich dich aus jeder Situation heraus!

Koop-Modus: Erkunde die Wunder Japans allein oder gemeinsam mit einem Freund

Rüste deine Gruppe mit unzähligen Waffen aus und wähle Fähigkeiten und Upgrades, die zu deinem Spielstil passen

Das fertige Spiel wird voraussichtlich ca. 60 Stunden Spielzeit bieten, wobei alle Dialoge vollständig vertonte sind

8 Begleiter, jeder mit eigenem Hintergrund, eigenen Quests und eigenen Zielen

Verdiene dir den ehrenvollen Titel „Hatamoto“ und verwalte dein ganz eigenes Dorf (wird während des Early Access implementiert – zum Start des Early Access noch nicht verfügbar)

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung