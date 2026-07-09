Subnautica 2 – Erstes Early Access-Update

Das Team von Unknown Worlds veröffentlichte jetzt das erste Update für die Early Access-Version von „Subnautica 2“. Das Update konzentriert sich darauf, die Kernsysteme zu verfeinern, den Spielkomfort im Koop-Modus zu verbessern und den Spielern mehr Möglichkeiten zum Erkunden, Überleben und zur individuellen Gestaltung ihres Spielfortschritts zu bieten.

„Bei diesem Update haben wir uns darauf konzentriert, das Spielerlebnis zu Beginn des Spiels und die Kernsysteme zu verfeinern“, sagt Fernando Melo, Executive Producer bei Unknown Worlds. „Wir werden die Welt von Subnautica 2 während der gesamten Early-Access-Phase gemeinsam mit unseren Spielern weiterentwickeln.“

Erweiterte Biomods und neue Biolabs

Ein Schwerpunkt des Updates ist das Biomod-System, mit dem Spieler vorübergehend Eigenschaften von Kreaturen in ihrer Nähe übernehmen können, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Das Update fügt zwei neue Biolabs in den Korallengärten und den Axum-Ruinen hinzu, wodurch sich die Anzahl der freischaltbaren Biomods von vier auf sechs erhöht. Spieler können außerdem zusätzliche passive Biomod-Slots freischalten, indem sie Ziele mit dem Bioscanner scannen.

Verbesserte Steuerung von Audioaufzeichnungen und der PDA-Datenbank im Koop-Modus

Das Update verbessert die Funktionsweise von Audioaufzeichnungen im Koop-Modus. Audioaufzeichnungen werden beim Einsammeln nicht mehr automatisch abgespielt, sondern können stattdessen manuell über die PDA-Datenbank abgespielt werden – das Archiv im Spiel, das sich erweitert, wenn Spieler Kreaturen scannen und Aufzeichnungen in der Welt sammeln. Diese Änderung verhindert, dass Audioaufzeichnungen während Koop-Sitzungen automatisch für andere Spieler abgespielt werden, und sorgt so für ein reibungsloseres gemeinsames Spielerlebnis.

Updates zu Erkundung, Überleben und Basisaufbau in Subnautica 2

In den Wracks gibt es nun zusätzliche Routen und Rätsel rund um den Sauerstoffverbrauch, während die Spieler nun auch außerhalb des Wassers sprinten können, einschließlich an der Oberfläche und innerhalb von Basen. Zu den Verbesserungen beim Basisaufbau gehören eine optimierte Platzierung des Tadpole Dock und des Fabricator sowie ein neues, eigens dafür vorgesehenes Lagergebäude. Darüber hinaus wurden weitere Verbesserungen in den Bereichen Rendering, Verhalten der Kreaturen und Benutzeroberfläche vorgenommen.

„Subnautica 2“ ist im Mai 2026 in die Early Access-Phase gegangen und wurde nach offiziellen Angaben über 5 Millionen Mal verkauft. Die Webseite zur Reihe gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung