Tides of Annihilation – „Road to gamescom“-Trailer

Nächsten Monat findet wieder die gamescom in Köln statt (26.–30. August 2026) und „Tides of Annihilation“ wird auch vor Ort spielbar sein. Entwicklerstudio Eclipse Glow Games wird interessierten Spieler in Hallo 6 Stand B-050 die Möglichkeit bieten, das Single-Player-Action-Adventure auszuprobieren. Bereits zur gamescom Opening Night Live 2026-Übertragen soll es einen neuen Trailer geben.

Das Fantasy-Action-Adventure versetzt euch in eine verdrehte Version des modernen London, das durch eine verheerende „Invasion aus der Außenwelt“ in Trümmern liegt. In der Rolle von Gwendolyn. Angetrieben von unbändiger persönlicher Rache und der verzweifelten Mission, ihre Schwester zu retten, begibt sich Gwendolyn auf eine riskante Reise durch zwei Welten: die verwüstete, nebelverhangene moderne Metropole und das mythische Reich Avalon.

Gwendolyn besitzt die Macht eines mysteriösen grauen Nebels, der zwei spektrale Ritter zu ihrer Unterstützung beschwören kann. Zusammen mit diesen Geisterrittern stellt ihr euch Horden von Feinden, Bossen und vertikalen Levels in Form gigantischer Ritter, die durch die Landschaft streifen.

„Tides of Annihilation“ soll für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Hier findet ihr die offizielle Webseite: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung