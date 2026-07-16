Emberville – Termin für Early Access, Synchronsprecher und Trailer

Das Entwicklerteam von Cygnus Cross hat jetzt den Starttermin der Early Access-Phase von „Emberville“ festgelegt. So geht das Dark Fantasy RPG-Adventure am 27. Oktober 2026 in die Early Access-Phase auf PC (Steam). Diese Bekanntgabe wurde nicht nur von einem Trailer belgeitet, sondern auch der Verkündung weitere Synchronsprecher.
Emberville – Synchronsprecher
- Alex Jordan (The Alters, Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077)
- Doug Cockle (The Witcher 3, Alan Wake II, Baldur’s Gate 3)
- Abubakar Salim (Assassin’s Creed: Origins, House of the Dragon)
- Amelia Tyler (Baldur’s Gate 3, Starfield, Diablo IV)
- Matthew Mercer (Critical Role, Baldur’s Gate 3, Overwatch)
- Jennifer English (Baldur’s Gate 3, Clair Obscur: Expedition 33)
- Ben Starr (Final Fantasy XVI, Clair Obscur: Expedition 33)
- Nick Apostolides (Resident Evil 2 & 4, Dead Space)
- Elias Toufexis (Deus Ex, Starfield)
- Jane Perry (Baldur’s Gate 3, Dragon Age: The Veilguard)
- LilyPichu (Content Creator & Voice Actor)
- Briana White (Final Fantasy VII Remake trilogy)
- Anjali Bhimani (Overwatch, Apex Legends)
- Harry McEntire (Xenoblade Chronicles 3, Final Fantasy XVI)
- Alex Ponton (Content Creator & Voice Actor)
- David Menkin (Final Fantasy XVI, Dragon Quest)
- Rich Keeble (Baldur’s Gate 3, Total War: Warhammer III)
- Kirsty Rider (The Sandman, Sifu)
- Dillon Francis (International DJ, Producer & Musician)
- Cahla “Cahlaflour” Thorman (Content Creator & Voice Actor)
- Michael Bryan
- Lucy Elliott
„Emberville“ soll Action-RPG-Kämpfe mit einem sinnvollen, langfristigen Fortschrittssystem verbinden. Jede Expedition in den Vitromotus trägt dazu bei, die Stadt darüber wieder aufzubauen und neue NPCs, Handwerksmöglichkeiten, Klassen und Handlungsstränge freizuschalten. Ob ihr nun Waffenfertigkeiten meistert, seltene Materialien sammelt, euer persönliches Anwesen einrichtet oder mächtige Bosse herausfordert – jede Aktivität trägt dazu bei, einer in Trümmern liegenden Welt wieder Leben einzuhauchen.
Die Webseite zum „Emberville“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!
Quelle: Pressemitteilung