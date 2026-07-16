Planet Zoo 2 – Trailer zeigt afrikanischen Leopard

Frontier Developments hat die erste Folge der Reihe „Animal Spotlight“ für „Planet Zoo 2“ veröffentlicht. Der Trailer stellt den afrikanischen Leoparden und seine Kletterfähigkeiten vor.

Als einer der geschicktesten Kletterer im Tierreich nutzt der afrikanische Leopard vertikale Lebensräume optimal aus. Spieler, die gut platzierte Kletterplattformen und Auslaufelemente errichten, werden mit authentischem, naturgetreuem Verhalten belohnt, das den Besuchern die perfekte Gelegenheit bietet, diese scheuen Großkatzen hoch über dem Boden zu entdecken.

Diese Großkatzen fühlen sich in einer Vielzahl von Ökosystemen im Great Rift Valley Reserve wohl, von dichten Wäldern bis hin zu ausgedehnten Feuchtgebieten, wo sie in der Regel ein Einzelgängerleben führen, sofern sie keine Jungen aufziehen.

Die Zoo-Simulation „Planet Zoo 2“ soll am 13. Oktober 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Webseite von „Planet Zoo 2“ gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung