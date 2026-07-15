Denshattack! – Ein Musikvideo zum Release

Fireshine Games und Undercoders haben „Denshattack!“ veröffentlicht. Das Actionspiel ist ab sofort für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erhältlich. Statt Züge einfach nur von A nach B zu fahren, dürft ihr mit ihnen durch die Luft fliegen und allerhand Tricks ausführen.

In mehr als 60 Level reist ihr durch ein futuristisches Japan, tretet in Rennen an, stellt euch Bossgegnern und legt euch mit rivalisierenden Gangs an. Dabei sammelt ihr Verbesserungen und versucht, euch zum besten akrobatischen Zugführer des Landes hochzuarbeiten.

Skateboarding auf Schienen

Für „Denshattack!“ haben die Entwickler ihre Begeisterung für Skateboarding, Züge und Japan miteinander verbunden. Entsprechend könnt ihr mit den tonnenschweren Gefährten Sprünge und Tricks hinlegen, die normalerweise eher auf ein Skateboard gehören.

Als Inspiration dienten dem Team laut Game Director David Jaumandreu unter anderem „Jet Set Radio“ sowie „One Piece“ und „JoJo’s Bizarre Adventure“. Das zeigt sich auch in der Spielwelt. „Denshattack!“ spielt in einer dystopischen Zukunft, in der sich die Reichen in abgeschottete Kuppeln mit gereinigter Luft zurückgezogen haben. Die Menschen außerhalb dieser Zufluchtsorte haben die Welt unter der Herrschaft verschiedener Gangs neu aufgebaut.

Bekannte Namen sorgen für den Soundtrack

Auch musikalisch sind einige bekannte Namen mit an Bord. Am Soundtrack haben unter anderem Tee Lopes, Ryo Nagamatsu, Richard Jacques und Takenobu Mitsuyoshi mitgewirkt. Die Komponisten waren zuvor beispielsweise an „Sonic Mania“, „Splatoon“, „Jet Set Radio“ und „Daytona USA“ beteiligt.

Zum Release haben sich die Entwickler außerdem mit The DO DO DO’s zusammengetan. Entstanden ist der eigens für „Denshattack!“ geschriebene Song „TRAIN-A-GO-GO!“, der in einem neuen animierten Musikvideo zu hören ist. Der Soundtrack des Spiels ist ebenfalls ab sofort erhältlich und kann über verschiedene Streamingdienste gehört werden.

Zum Release ist „Denshattack!“ auf Steam zwei Wochen lang um zehn Prozent reduziert. Käufer der Konsolenversionen erhalten im gleichen Zeitraum ein saisonales Zug-Skin-Paket sowie einen zusätzlichen Skin für die jeweilige Plattform. „Denshattack!“ kostet regulär 17,99 Euro.

Quelle: Pressemitteilung