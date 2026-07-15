Resonance: A Plague Tale Legacy erhält eine Collector’s Box

Focus Entertainment, Asobo Studio und Neamedia Icons haben eine Collector’s Box zu „Resonance: A Plague Tale Legacy“ vorgestellt. Die Sammlerbox kann ab sofort in Europa vorbestellt werden und soll Ende Oktober 2026 ausgeliefert werden. Damit erscheint sie rund zwei Monate nach dem eigentlichen Spiel, das bereits am 27. August auf den Markt kommt.

Das Spiel selbst ist nicht Bestandteil der Collector’s Box und muss separat erworben werden. Enthalten sind eine 23 Zentimeter große und einzeln nummerierte Figur von Sophia und Theseus, ein SteelBook, drei Kunstdrucke im A5-Format sowie die Nachbildung eines verstellbaren Rings aus Metall. Vorbesteller erhalten außerdem einen exklusiven Bonus, zu dem bislang keine weiteren Details genannt wurden.

Sophia und Theseus im Mittelpunkt

„Resonance: A Plague Tale Legacy“ ist ein Prequel zur „A Plague Tale“-Reihe und stellt Sophia in den Mittelpunkt. Die junge Plünderin reist auf die geheimnisvolle Insel des Minotaurus, wo sie nach ihren Wurzeln und Antworten auf ihre Vergangenheit sucht.

Im Verlauf des Spiels übernehmt ihr außerdem die Rolle von Theseus, einem minoischen Krieger, der gegen ein Übel kämpft, das die Insel heimsucht. Sophia und Theseus sind durch einen uralten Fluch miteinander verbunden.

„Resonance: A Plague Tale Legacy“ erscheint am 27. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Das Spiel ist zum Release außerdem im Xbox Game Pass enthalten und unterstützt Xbox Play Anywhere. Die Sammlerbox könnt ihr im Shop von Neamedia erwerben.

Quelle: Pressemitteilung