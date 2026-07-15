The Mound: Omen of Cthulhu – Launch-Trailer

Heute erscheint das Koop-Horrorspiel „The Mound: Omen of Cthulhu“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Das Spiel bietet vollständige Crossplay-Unterstützung. Die physischen Versionen sind ab dem 06. August 2026 im Handel erhältlich. Zum Release präsentierten NACON und Entwickler ACE Team den obligatorischen Launch-Trailer.

In „The Mound: Omen of Cthulhu“ schlüpfen die Spieler in die Rolle von einem Expeditionstrupp, der tief im Inneren eines feindseligen Dschungels nach legendären Schätzen sucht. Vor jeder Expedition versammeln sich die Spieler an Bord der Galeone, um einen Auftrag auszuwählen und Waffen sowie Ausrüstung aufzuteilen. Sobald sie auf dem Kontinent angekommen sind, machen sie sich auf die Suche nach Schätzen und Ressourcen, die sie dem Kapitän der Galeone zurückbringen sollen. Eine Aufgabe, die theoretisch einfach erscheint, aber einige Überraschungen bereithält.

Je tiefer sie in den Dschungel vordringen, desto mehr Ungeheuern müssen sich die Abenteurer stellen – doch die größte Bedrohung geht von ihrem eigenen Verstand aus. Ihre Wahrnehmung der Realität wird nach und nach verzerrt, bis ihre geistige Gesundheit einen kritischen Punkt erreicht. Visuelle und akustische Täuschungen bringen die Abenteurer aus der Fassung und können zu unbeabsichtigter Sabotage führen, die die Mission gefährden könnte. Selbst der Tod bietet keine Erholung: Gefährten, die im Kampf gefallen sind, können in einer verdorbenen Gestalt zurückkehren und sich gegen ihre Verbündeten wenden.

The Mound: Omen of Cthulhu – Features

Ein verwundbarer Trupp Das Spiel bietet acht spielbare Charaktere, von denen vier bereits zum Start verfügbar sind (Alonso de la Torre, Leonor, Don Rodrigo de Medina und Fray Gaspar). Sie alle teilen dieselben Kernmechaniken und sind gleichermaßen den Schrecken des Dschungels ausgeliefert.

Historisch korrektes Arsena Um sich zu verteidigen, müssen sich die Spieler auf begrenzte Munition und zerbrechliche Ausrüstung verlassen, darunter Bögen, Armbrüste und frühe Feuerwaffen wie die Arkebuse.

18 handgefertigte Karten zum Start Die Erkundung erstreckt sich über 18 individuelle Level. Jede Karte wurde vom Studio sorgfältig von Hand gestaltet, um eine dichte, immersive und bedrückende Atmosphäre zu schaffen.

Fortschritt durch Erkundung Um voranzukommen, müssen die Spieler die Logbücher vergangener Expeditionen finden und erfolgreich bergen, um neue Bereiche des Dschungels freizuschalten.



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Quelle: Pressemitteilung