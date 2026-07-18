Graft – Story-Trailer gibt Einblicke in das Survival-Horror-RPG

Entwickler Harebrained hat einen neuen Story-Trailer zu „Graft“ veröffentlicht. Das Video stellt die Welt des Survival-Horror-RPGs vor und zeigt, wie eng die Geschichte mit den körperlichen Veränderungen der Spielfigur verbunden ist. Des Weiteren könnt ihr neue Gameplay-Szenen sehen.

Verpflanzungen verändern mehr als den Körper

Im Mittelpunkt von „Graft“ stehen Verpflanzungen, die ihr von gefallenen Gegnern übernehmt oder in den Tiefen der Arche entdeckt. Sie erweitern eure Fähigkeiten, bringen aber gleichzeitig Erinnerungen, Verhaltensweisen und Fragmente der Identität ihrer früheren Besitzer mit sich. Die Geschichte greift dabei das Gedankenexperiment des Schiffs des Theseus auf und stellt die Frage, wie viel von der eigenen Identität erhalten bleibt, wenn der Körper Stück für Stück ersetzt wird.

Die Arche verfällt

Schauplatz ist die Arche, eine riesige Raumstation, die langsam ihrem Ende entgegengeht. Auf der Suche nach einem Ausweg erkundet ihr verfallene Überbauten, sich selbst replizierende Labyrinthe und Katakomben. Strom und Licht sind dabei knappe Ressourcen, während fehlgeschlagene Experimente, groteske Kreaturen und die Vertreter einer außer Kontrolle geratenen Künstlichen Intelligenz in der Dunkelheit lauern.

Entscheidungen und Ressourcen entscheiden über das Überleben

Neben den Kämpfen begegnet ihr weiteren Überlebenden, mit denen ihr Bündnisse eingehen könnt. Eure Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte und das Schicksal anderer Charaktere. Gleichzeitig gilt es, Ressourcen sorgfältig einzuteilen und abzuwägen, welche Kämpfe ihr eingeht, um der Arche lebend zu entkommen.

Ein Erscheinungstermin wurde weiterhin nicht genannt. Das Spiel befindet sich für den PC in der Entwicklung.

Quelle: Pressemitteilung