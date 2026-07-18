Silver Pines – Entwicklervideo

In dem Video, das von Linus Larsson, dem Mitbegründer und Designer von Entwicklerstudio Wych Elm, kommentiert wird, wird kurz beschrieben, was die Spieler in den ersten Stunden in „Silver Pines“ erwarten können.

Das 2,5D-Survival-Horror-Metroidvania soll eine Mischung aus klassischen Survival-Horror-Rätsel sowie Ressourcen- und Inventarmanagement bieten. Hinz kommt eine verwirrende, weitläufige Erkundung der Kleinstadt, wo ihr nach und nach deren Geheimnisse und Albträume entwirren werdet.

In der Geschichte findet sich der Privatdetektiv Red Walker in der heruntergekommenen amerikanischen Kleinstadt Silver Pines wieder, einem Ort, der scheinbar in aller Eile verlassen wurde. Kurz darauf macht ein mysteriöser Anruf seinen nächsten Schritt klar: „Finde Eddie Velvet“ … und so beginnt der Abstieg in die Dunkelheit.

„Silver Pines“ erscheint am 08. Oktober 2026 für PC (Steam und EGS), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Team17 und Wych Elm bieten weiterhin eine Demo-Version des Spiels auf Steam zum Download an (siehe hier). Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK!Ein paar weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung