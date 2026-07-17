Bethesda bestätigt Fallout-Remaster und gibt Ausblick auf kommende Projekte

Die Bethesda Game Studios haben einen Ausblick auf die kommenden Jahre veröffentlicht und dabei zahlreiche Informationen zu seinen bekanntesten Marken geteilt. Neben Remaster zu „Fallout 3“ und „Fallout: New Vegas“ sprach das Studio unter anderem über „Fallout 5“, „Starfield“, „The Elder Scrolls VI“ sowie mehrere weitere Projekte.

Neue Informationen zur Fallout-Reihe

Die meisten Neuigkeiten betreffen die Fallout-Reihe. Bethesda bestätigte, dass sich Remaster zu „Fallout 3“ und „Fallout: New Vegas“ in Entwicklung befinden. Einen Veröffentlichungstermin oder weitere Details nannte das Studio allerdings nicht.

Darüber hinaus befindet sich „Fallout 5“ in der Vorproduktion. Gleichzeitig arbeitet Bethesda gemeinsam mit Obsidian Entertainment an einem weiteren Fallout-Projekt, zu dem bislang keine Informationen bekannt sind.

Auch bestehende Spiele werden weiter unterstützt. Für „Fallout 76“ ist im kommenden Jahr die Erweiterung „Raven Rock“ geplant, die als Vorgeschichte zu „Fallout 3“ dient. „Fallout Shelter“ erhält weitere Seasons. Außerdem entsteht gemeinsam mit Amazon Studios und Kilter Films eine nicht geskriptete TV-Produktion zum Mobile-Spiel. Die dritte Staffel der Fallout-Serie befindet sich ebenfalls bereits in Arbeit und das 30-jährige Jubiläum der Reihe will Bethesda 2027 mit einer Live-Veranstaltung in Washington, D.C. feiern.

Starfield erhält weitere Inhalte

Für „Starfield“ kündigte Bethesda neue Geschichten, Gameplay-Verbesserungen und weitere Updates an. Darüber hinaus sollen im kommenden Jahr neue Inhalte rund um die Starborn veröffentlicht werden.

The Elder Scrolls VI bleibt Entwicklungsschwerpunkt

Der Großteil des Entwicklerteams arbeitet derzeit an „The Elder Scrolls VI“. Gleichzeitig entwickelt Bethesda mit der „Creation Engine 3“ die technische Grundlage für kommende Rollenspiele des Studios. Neben dem nächsten Serienteil entsteht auch „Fallout 5“ mit der neuen Engine.

Darüber hinaus sollen die Bethesda-Studios künftig enger zusammenarbeiten. So unterstützt ZeniMax Online Studios die Entwicklung der The Elder Scrolls-Reihe, während die Arbeiten an „The Elder Scrolls Online“ fortgesetzt werden.

Weitere Informationen oder Termine zu den angekündigten Projekten sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Quelle: X (ehemals Twitter)