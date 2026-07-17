Assassin’s Creed Black Flag Resynced – New Game+-Modus angekündigt

Ubisoft wird „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ um einen New Game+-Modus erweitern. Die vielfach gewünschte Funktion befindet sich bereits in Arbeit und soll den Wiederspielwert des Piraten-Abenteuers erhöhen. Einen Termin für das Update hat das Unternehmen allerdings noch nicht genannt.

Parallel dazu arbeitet das Entwicklerteam weiterhin an Verbesserungen nach der Veröffentlichung. Dazu gehören Anpassungen der Benutzerfreundlichkeit sowie verschiedene Fehlerbehebungen, mit denen das Spielerlebnis weiter optimiert werden soll.

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ ist ein Remake des ursprünglich 2013 veröffentlichten „Assassin’s Creed IV Black Flag“ und wurde auf Basis der aktuellen Anvil-Engine vollständig neu entwickelt. Neben einer überarbeiteten Grafik bietet das Spiel unter anderem ein auf Paraden ausgelegtes Kampfsystem, verbesserte Stealth- und Parkour-Mechaniken, umfangreichere Seeschlachten sowie zusätzliche Story-Inhalte.

Ubisoft teilte außerdem mit, dass sich „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ innerhalb der ersten Woche nach der Veröffentlichung mehr als drei Millionen Mal verkauft hat.

Das Spiel ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich und kann über den Ubisoft Store, Steam sowie den Epic Games Store erworben werden. Darüber hinaus ist der Titel Bestandteil von Ubisoft+.

Quelle: Pressemitteilung