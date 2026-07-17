Marvel’s Wolverine – Neuer Cinematic-Trailer

Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games haben einen neuen Cinematic-Trailer zu „Marvel’s Wolverine“ veröffentlicht. Das Video mit dem Titel „Ain’t No Hero“ stimmt auf das kommende Action-Adventure für die PlayStation 5 ein.

Der Trailer rückt vor allem Wolverines inneren Konflikt in den Mittelpunkt. Logan blickt auf die zahlreichen Kämpfe und Verluste seines langen Lebens zurück und kämpft gegen die Angst, am Ende nur noch von seiner Wut bestimmt zu werden. Neben Sabretooth und der Ninja-Organisation The Hand tritt mit Lady Deathstrike erstmals eine weitere Gegenspielerin in Erscheinung.

„Marvel’s Wolverine“ erzählt eine eigenständige Geschichte rund um den bekannten X-Men-Helden. Drei Jahre nach seinem Abschied von Team X kehrt Logan zurück, um entführte Mutanten aus den Händen von Bolivar Trask zu befreien. Seine Reise führt euch dabei unter anderem nach Kanada, Japan und in den Inselstaat Madripoor. Im Kampf setzt Wolverine auf seine Adamantium-Klauen sowie verschiedene Fähigkeiten und Verbesserungen, die unterschiedliche Spielweisen ermöglichen. Ein umfangreiches Gameplay-Video könnt ihr hier bei uns sehen.

„Marvel’s Wolverine“ erscheint am 15. September 2026 exklusiv für die PlayStation 5.

Quelle: Sony / YouTube / Marvel Entertainment