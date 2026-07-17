Brigador Killers startet im August in den Early-Access

Stellar Jockeys schickt „Brigador Killers“ in den Early Access. Das isometrische Actionspiel versetzt euch auf den Planeten Mar Nosso, wo ihr als Teil der Widerstandsgruppe Team Anchor gegen die Herrschaft großer Konzerne kämpft. Ein neuer Trailer zeigt dazu weitere Spielszenen.

Zu Fuß oder im Fahrzeug gegen die Konzerntruppen

Auf euren Einsätzen kämpft ihr nicht nur zu Fuß, sondern übernehmt auch Fahrzeuge, die ihr gegen die gegnerischen Truppen einsetzt. Gleichzeitig sammelt ihr neue Waffen, erweitert euer Arsenal und baut eure Basis aus. Die Missionen lassen euch dabei entscheiden, wie ihr gegen die Besatzer vorgeht.

Nach Angaben von Mitgründer und Designer Hugh Monahan möchte das Team „Brigador Killers“ gemeinsam mit der Community während der Early-Access-Phase weiterentwickeln. Wer sich bereits jetzt einen Eindruck vom Spiel verschaffen möchte, der kann sich eine Demo-Version des Spiels auf Steam herunterladen.

Der Early Access von „Brigador Killers“ beginnt am 20. August für PC über Steam und GOG.

Quelle: Pressemitteilung