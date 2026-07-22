Aquapark Tycoon – Trailer zum Start der Early Access-Phase

Das Aufbau- und Management-Spiel „Aquapark Tycoon“ öffnet heute die Early Access-Tore auf PC (Steam) und ist für 23,45 Euro (UVP) erhältlich. Das Simulationsspiel lädt Spieler ab sofort dazu ein, ihren eigenen Wasserpark zu planen, zu bauen und zu verwalten.

„Für Aquapark Tycoon sind wir buchstäblich tief in die Materie eingetaucht und haben als Team unzählige Stunden in Wasserparks verbracht. So konnten wir reichlich Inspiration sammeln, um den Spielerinnen und Spielern umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten im Spiel zu bieten”, sagt Konstantin Kronfeldner, Gründer und Geschäftsführer von Boxelware. „Diese Erfahrung steckt in jedem einzelnen Element. Mit dem Early Access geben wir das Spiel in die Hände der Community und freuen uns riesig auf ihr Feedback, das uns beim weiteren Feinschliff hilft.“

Aquapark Tycoon – Highlights der Early Access-Version

45 Pools, Wasserrutschen und Saunen

Schwimmbecken mit anpassbarer Form, Temperatur, Tiefe und Wassertyp, dazu zahlreiche Attraktionen

Umfangreicher Rutscheneditor mit voller kreativer Kontrolle

Physikbasierte Rutsch- und Wellensimulation für ein realistisches Rutsch- und Wassergefühl

Saunen mit frei wählbarer Form, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Einrichtung sowie individuellen Aufgussplänen mit himmlischen Düften

Parkverwaltung inklusive Finanzen, Marketingmaßnahmen, Deko und Angestelltenmanagement

Dynamischer Jahreszeitenwechsel im laufenden Parkbetrieb sowie Tag- und Nachtwechsel

13 spielbare Szenarien mit unterschiedlichen Zielen, Möglichkeiten und Herausforderungen

18 Shops für Verpflegung und Ausstattung

4 Themenwelten: Piraten, Fantasy, Tropen und Antike

Online-Koop-Modus, um gemeinsam mit Freunden Wasserparks zu gestalten

Free-Play-Modus mit einstellbaren Parametern und 8 Biomen

Twitch-Integration bringt Zuschauende als Gäste in den Aquapark

Die Homepage zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „Aquapark Tycoon“ auf Steam, wo Entwickler Boxelware derzeit auch eine Demo-Version anbietet: KLICK! Ein paar weitere Informationen und Trailer gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung