Expeditions: Samurai – Zweites Dev-Diary

Nachdem es im ersten Dev-Diary-Video um die künstlerische Vision und visuellen Entwicklung von „Expeditions: Samurai“ ging (siehe hier), dreht sich das zweite Video um die Geschichte in dem Rollenspiel.

In dem De-Diary erläutert Entwicklerstudio Campfire Cabel, wie das Team an das historische Setting und an die Geschichte herangeht. Am Anfang steht die Recherche: Bücher wälzen in der Bibliothek, Quellen sichten und Berater konsultieren, um sicherzugehen, dass der historische Hintergrund so akkurat wie möglich dargestellt wird. Eins der Ziele des Teams ist es dabei, so wenige Historiker wie möglich zu verärgern.

THQ Nordic und Entwicklerstudio Campfire Cabel schicken „Expeditions: Samurai“ am 07. August 2026 in die Early Access-Phase. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung