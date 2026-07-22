Planet Zoo 2 – Video zu den Aquarien

Frontier Developments hat eine neue Folge der „Feature Focus“-Reihe zu „Planet Zoo 2“ veröffentlicht. Das Video widmet sich dem Thema „Awesome Aquatics“ und präsentiert Aquarien sowie deren Bau und alle Werkzeuge, die einem Zoomanager zur Verfügung stehen, um sie zum Leben zu erwecken.

Der Bau von Aquarien erfolgt nach einem ähnlichen Verfahren wie der von Landlebensräumen, sodass Zoomanager schnell Unterwasseranlagen mit Glastunneln, speziellen Filtersystemen, speziellen Futterautomaten und fachkundigem Personal erstellen können. Diese Lebensräume werden durch spezielle Kulissen zum Leben erweckt, die einzeln platziert oder als fertige Baupläne aus dem Frontier Workshop verwendet werden können. Die Spieler müssen sicherstellen, dass sie alle Bedürfnisse sowohl der Salzwasser- als auch der Süßwasserarten erfüllen, darunter die Echte Karettschildkröte, der Mondfisch und die Bachforelle.

Die Zoo-Simulation „Planet Zoo 2“ soll am 13. Oktober 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Webseite von „Planet Zoo 2“ gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung