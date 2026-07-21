Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Neues „In-Depth“-Video

Amazon Game Studios sowie Entwicklerstudios Crystal Dynamics und Flying Wild Hog haben den vierten Teil einer Reihe von Minidokumentationen über die Entstehung von „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ veröffentlicht. Bei dem Titeln handelt es sich um eine Neuinterpretation von Lara Crofts Debütabenteuer aus dem Jahr 1996.

In dieser Folge geht es darum, wie die Entwicklerteams von Crystal Dynamics und Flying Wild Hog Laras Bewegungen und Fortbewegung neu gestaltet haben. Die Entwickler erläutern, wie sie ihre Bewegungen aus dem ursprünglichen „Tomb Raider“ nachgebildet haben, welche Arbeit in die Steuerung und die Darstellung der Figur geflossen ist und welche visuelle Sprache die Spieler durch das Spiel führt. Die Synchronsprecherin von Lara Croft, Alix Wilton Regan, gibt zudem Einblicke in das Training, das sie im echten Leben absolviert hat, um Lara zum Leben zu erwecken.

„Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ erscheint am 12. Februar 2027 für PC (Steam), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr hier bei uns: KLICK!

Hier die ersten drei Folgen:

Folge 3: Kreaturen aus Peru

Folge 2: Peru neu entdeckt

Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Folge 1: Lerne Lara Croft kennen

Quelle: Pressemitteilung