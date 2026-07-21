Dive or Die: Children of Rain – Launch-Trailer

Das Lovecraft-inspiriertes Unterwasser-Roguelite „Dive or Die: Children of Rain“ ist jetzt offiziell für PC erschienen. Es ist für 17,99 Euro (UVP) auf Steam und EGS erhältlich. In dem 2D-Spiel schicken euch Publisher Dear Villagers und Entwickler Drop Rate Studio in die unergründlichen Tiefen, um die Menschheit zu retten.

Jahrelanger, unheimlicher „Schwarzer Regen“ hat die gesamte Welt überflutet, und nur wenige Überlebende sind geblieben. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, nachdem der Rainmaker, eine uralte eldritsche Gottheit, der Menschheit eine letzte Wahl stellt: Bergt innerhalb von 40 Tagen seine heiligen Idole, die tief im „Abyssal Pool“ verborgen liegen, oder stellt euch der endgültigen Vernichtung durch die letzte Sintflut.

Dabei führt ihr ein verzweifeltes Lager von Überlebenden, das sich an die letzten verbliebenen Landflächen klammert. Um zu bestehen, müssen ihr zwei harte Realitäten miteinander vereinen: das fragile Lager an der Oberfläche verwalten und gleichzeitig lebensgefährliche Expeditionen in die Tiefen des Abyssal Pools unternehmen. Jeder Tauchgang ist ein riskantes Spiel gegen schwindenden Sauerstoff, körperliche Verletzungen und den schleichenden Wahnsinn, während unvorstellbare Schrecken in der Dunkelheit lauern.

„Wir möchten, dass jeder Abstieg in den Abyssal Pool ein echtes Dilemma darstellt. Die Spieler müssen bessere Ausrüstung herstellen, um tiefer vordringen zu können, doch letztlich sollten sie vor allem die Angst zurückhalten“, erklärt Théo Maudet, Creative Director. „Wer versucht, immer tiefer vorzudringen, riskiert sein Leben. Gleichzeitig läuft die Zeit unerbittlich weiter. Die Spieler treffen jederzeit ihre eigenen Entscheidungen, nur stehen die Chancen leider deutlich gegen sie.“

Die Webseite von „Dive or Die: Children of Rain“ gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung