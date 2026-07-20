Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Necron CGI-Trailer

Ein neuer Trailer zu „Warhammer 40,000: Dawn of War IV“ ist eingetroffen. Diesmal rücken die unsterblichen Necrons in den Mittelpunkt. Sie tauschten ihre sterblichen Körper gegen mechanische Überlegenheit ein und bezahlten dafür mit ihren Seelen. Nach einem 60 Millionen Jahre währenden Schlaf sind sie erwacht, um ihr damaliges Herrschaftsgebiet wieder zu vereinen.

Der Trailer beginnt mit Thothmek, einem mächtigen Necron Chronomanten, der aus dem Orbit den brutalen Konflikt auf Kronus beobachtet, während Space Marines und Orks um die Vorherrschaft kämpfen. Mit kalter Verachtung blickt Thothmek auf den Planeten herab und beklagt, wie die Gräber der Necrons während des langen Schlummers seines Volkes geschändet und zerstört wurden, während minderwertige Völker die einst heilige Welt der alten Dynastien befielen.

Während eindringliche mechanische Gesänge durch die Leere hallen, beginnt Thothmek die gesamte militärische Macht der Dynastie zu erwecken. Endlose Reihen von Necronkriegern erheben sich im Gleichklang neben hoch aufragenden Jagdläufern des Triarchats, ausschwärmenden Kanoptech Skarabäen sowie der imposanten Necron Leibgarde und formieren sich zu einer gewaltigen Armee aus lebendigem Metall.

Am Ende des CGI-Trailers hat sich eine kolossale Necron-Flotte unter Thothmeks Kommando über Kronus versammelt. Sie ist bereit, auf den Planeten herabzustürzen und alle zu vernichten, die der Rückeroberung im Weg stehen.

Das RTS„Warhammer 40.000: Dawn of War IV“ erscheint am 17. September 2026, wobei Spieler der Commander Edition dank eines dreitägigen Early-Access-Zugangs bereits ab dem 14. September 2026 loslegen können. Hier findet ihr „Warhammer 40,000: Dawn of War 4“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung