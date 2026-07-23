ReStory – Der Release-Termin steht fest

Publisher tinyBuild und Entwickler Mandragora haben den Veröffentlichungstermin von „ReStory“ bekannt gegeben. Die entspannte Simulation rund um die Reparatur nostalgischer Elektronik erscheint Anfang August für den PC via Steam.

Elektronik reparieren und den Laden führen

In „ReStory“ übernehmt ihr eine kleine Elektronikwerkstatt in Tokio Mitte der 2000er-Jahre. Dort nehmt ihr Reparaturaufträge entgegen, verwaltet eure Finanzen und sucht über einen Webbrowser im Stil der Jahrtausendwende nach passenden Ersatzteilen.

Zum Arbeitsalltag gehört die Restaurierung verschiedener Geräte, darunter Handhelds, Mobiltelefone, Kameras, Musikplayer und Haushaltsgeräte. Die Geräte werden zerlegt, gereinigt, mit neuen Bauteilen ausgestattet und anschließend wieder zusammengesetzt. Außerdem sind offiziell lizenzierte Atari-Konsolen Teil des Spiels.

Entscheidungen beeinflussen die Geschichten der Kunden

Neben der Werkstatt stehen auch die Kunden im Mittelpunkt. Jede Begegnung erzählt ihre eigene Geschichte, deren Verlauf von euren Entscheidungen abhängt. So entscheidet ihr beispielsweise, wie ihr mit einem verstörenden Fund auf dem Handy eines ehemaligen Gangsters umgeht oder ob ihr einem verliebten Studenten helft, seine Gefühle zu gestehen. Durch diese Entscheidungen verzweigt sich die Handlung und führt zu unterschiedlichen Enden.

„ReStory“ erscheint am 6. August 2026 für PC via Steam. Bis zum Release steht außerdem eine Demo auf Steam zur Verfügung.

Quelle: Pressemitteilung