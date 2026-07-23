Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – Launch-Trailer zum Release für Switch 2

Square Enix hat heute „Final Fantasy X/X-2 HD Remaster“ veröffentlicht, eine HD-Neuauflage von „Final Fantasy X“ und „Final Fantasy X-2“. Die Rollenspiel-Klassiker wurden für dieses HD Remaster grafisch verbessert und sind ab sofort digital für die Nintendo Switch 2 erhältlich.

„Final Fantasy X” erzählt die Geschichte des Sport-Superstars Tidus, dessen Schicksal eng mit dem der Beschwörerin Yuna verwoben ist. Gemeinsam begeben sie sich auf ein Abenteuer um die Welt von Spira zu retten. „Final Fantasy X-2” spielt zwei Jahre danach und folgt Yuna, Rikku und Paine bei ihren spannenden Abenteuern, in denen sie uralte Geheimnisse aufdecken und mächtige Feinde besiegen.

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Quelle: Pressemitteilung