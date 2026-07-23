Splatoon Raiders – Launch-Trailer

Der farbenfrohe Action-Shooter „Splatoon Raiders“ ist heute offiziell für Nintendo Switch 2 erschienen. In „Splatoon Raiders“ übernehmt ihr die Rolle eines Mechanikers und erkundet gemeinsam mit dem Surimi Syndicate die geheimnisvollen Spiralit-Inseln, um einen Weg nach Hause und sowie möglichst viele Schätze zu finden.

Jeder Ausflug in die verschiedenen Bereiche der Inseln bringt euch neben Beute auch neue Waffen und andere Boni ein. Mit dem erbeuteten Raubgut könnt ihr Ausrüstung und den Basiskutter selbst auftakeln.

„Splatoon Raiders“ mag zwar den Fokus auf Einzelspieler legen, bietet aber darüber hinaus die Möglichkeit, sich online oder drahtlos lokal mit bis zu drei weiteren Spielern zusammenzuschließen. So kann die Gruppe gemeinsam nach Schätzen suchen und in der Geschichte voranschreiten. Selbst wenn Spieler allein spielen, können sie andere online um Hilfe bitten oder ihnen ihrerseits Unterstützung anbieten, um Belohnungen zu erhalten.

Quelle: Pressemitteilung