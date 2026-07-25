Marvel’s Wolverine – Story-Trailer gibt neue Einblicke in die Handlung

Insomniac Games hat im Rahmen der San Diego Comic-Con einen neuen Story-Trailer zu „Marvel’s Wolverine“ veröffentlicht. Das Video liefert weitere Einblicke in die Geschichte und stellt unter anderem Team X, die Gegnerfraktion The Hand sowie Deathstrike vor.

Logan kämpft an der Seite von Jean Grey

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Logan und Jean Grey. Gemeinsam kämpfen sie für das Überleben der Mutanten, die in der Spielwelt nur noch wenige Verbündete und kaum sichere Zufluchtsorte haben.

Unterstützt werden sie von „Team X“, einer Einsatzgruppe unter der Leitung von Nathaniel Essex. Zu den Mitgliedern gehören außerdem Mystique, Sabretooth und Dr. Walter Langkowski. Gemeinsam stellen sie sich Trask entgegen, der die Auslöschung aller Mutanten plant.

The Hand und Deathstrike gehören zu den Gegnern

Der Story-Trailer zeigt außerdem die Hand als eine der feindlichen Fraktionen. Laut Insomniac verbindet Wolverine und die Organisation eine gemeinsame Vergangenheit, die im Verlauf der Geschichte aufgegriffen wird. Mit Deathstrike ist zudem eine weitere Gegenspielerin zu sehen, die im Spiel zu den Hauptantagonisten gehören wird.

„Marvel’s Wolverine“ erscheint am 15. September 2026 für PlayStation 5.

Quelle: PlayStation Blog