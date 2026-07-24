Hell Let Loose: Vietnam – Open Crossplay Playtest und Q&A-Video

Heute starten Team17 und Entwicklerstudio Expression Games den ersten Crossplay-Playtest für „Hell Let Loose: Vietnam“. Der Startschuss ist um 15 Uhr auf PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Beendet wird der Playtest am Montag, den 27. Juli 2026, um 15 Uhr.

Sobald der Playtest startet, erscheint auf der Steam-Store-Seite von „Hell Let Loose: Vietnam“ die Option „Zugang zum Playtest anfordern“. Wählt diese einfach aus, ladet die Playtest-App herunter und nehmt am Test teil.

Um auf Konsolen teilzunehmen, sucht im PlayStation- oder Xbox-Store nach „Hell Let Loose: Vietnam Playtest“, sobald der Playtest startet. Für die Teilnahme am Test ist ein aktives PS+ bzw. Xbox Game Pass Essential-Abonnement erforderlich.

Offiziell soll der First-Person-Shooter „Hell Let Loose: Vietnam“ am 13. August 2026 erscheinen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den 50vs50 Multiplayer-Shooter auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung