Landwirtschafts-Simulator 25 – „Beans & Alpacas“ im neuen Trailer

Publisher und Entwickler GIANTS Software gewährt einen Blick auf die kommenden Inhalte für den „Landwirtschafts-Simulator 25“. Der „Beans & Alpacas“-DLC wird unter anderem eine neue Map beinhalten, die an Brasilien erinnert. Sie bietet Kaffee als eine der neuen Feldfrüchte, inklusive einem Kaffee-Anwesen, sowie eine Auswahl spezialisierter Maschinen. Auch Alpakas und Brahman-Rinder sind in dem Trailer zu sehen.

„Beans & Alpacas“ erscheint am 27. Oktober 2026 als separate Erweiterung, als Edition zusammen mit dem Basisspiel sowie als Bestandteil im Year 2 Season Pass.

Landwirtschafts-Simulator 25 auf der FarmCon

Am kommenden Wochenende wird das Entwicklerteam weitere Details rund um die Erweiterung zeigen. So wird es auch eine ausführliche Tour durch Catuaí geben. Danach folgt eine Gameplay-Präsentation rund um Kaffee und die neuen Maschinen; ein allgemeiner Ausblick offenbart, was als Nächstes für Farming Simulator ansteht.

Außerdem sind eine Modding-Präsentation und Q&A-Sessions geplant, in denen Fans ihre Fragen stellen können. Darüber hinaus halten Gastgeber Volvo CE und der Landtechnikhersteller SKY Agriculture eigene Präsentationen. Zwischen den Programmpunkten gibt es Verlosungen und der virtuelle Wettbewerb Bale Race, während bei der Quizshow „Creator Clash“ beliebte Farming Simulator-Creator auf der Bühne gegeneinander antreten.

„Landwirtschafts-Simulator 25“ ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Die Webseite zur Simulationsreihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung