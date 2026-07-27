Stalker 2: Cost of Hope erscheint im August, neuer Trailer

GSC Game World hat den Veröffentlichungstermin von „Stalker 2: Cost of Hope“ bekannt gegeben. Die erste Story-Erweiterung für „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ erscheint am 20. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

In „Cost of Hope“ schlüpft ihr erneut in die Rolle von Skif. Eine geheimnisvolle PDA-Nachricht führt ihn in neue Ereignisse, die parallel zur Geschichte des Hauptspiels stattfinden. Dabei erkundet ihr bisher unbekannte Gebiete der Zone und erlebt eine neue Handlung, in der eure Entscheidungen den weiteren Verlauf beeinflussen.

Außerdem rückt der Konflikt zwischen den Fraktionen Duty und Freedom in den Vordergrund. Während die Spannungen zwischen beiden Lagern zunehmen, gerät der fragile Frieden in der Zone zunehmend ins Wanken.

Zeitgleich mit der Erweiterung veröffentlicht GSC Game World das kostenlose Update 2.0 für „Stalker 2: Heart of Chornobyl“. Dieses bringt den Wechsel auf eine neue Version der Unreal Engine 5 sowie weitere Inhalte und Verbesserungen mit sich. Weitere Informationen zur Erweiterung und zum Update wollen die Entwickler in den kommenden Wochen veröffentlichen.

Quelle: Pressemitteilung