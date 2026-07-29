1666: Amsterdam – Gameplay-Video

Mit einem kurzen Gameplay-Video liefert Entwicklerstudio Panache Digital Games weitere Einblicke in das Action-Adventure „1666: Amsterdam“. Der Fokus sind die beiden Protagonisten.

Lernt Noa kennen, die Erbin eines uralten Geschlechts der Zaindaris, deren Aufgabe es ist, die „Originals“ aufzuspüren. Neben Noa ist auch Aaron zu sehen, der auf mysteriöse Weise 300 Jahre in die Vergangenheit versetzt und im Körper einer Katze gefangen ist. Über Jahrhunderte hinweg miteinander verbunden, müssen die beiden als Einheit zusammenarbeiten, um verborgene Wahrheiten aufzudecken und sich einer uralten Macht zu stellen, die das Gleichgewicht der Welt bedroht.

„1666: Amsterdam“ soll für PC (Steam und EGS) erscheinen. Derzeit gibt es noch keinen Release-Termin. Dafür kann auf Steam ein Prolog gespielt werden (siehe hier). Das Kern-Gameplay, also Ermittlungen sowie das Aufspüren und Konfrontieren der „Originals“, sind nicht um Prolog verfügbar und wird es erst im Hauptspiel geben. Ein paar weitere Informationen über das Story-getriebene Spiel gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung