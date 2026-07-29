Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Fraktions-Trailer der Necrons

Nachdem Deep Silver und KING Art Games bereits den CGI-Trailer der Necrons aus „Warhammer 40,000: Dawn of War IV“ präsentierten, folgte jetzt der Fraktions-Trailer. Darin werden die Necrons und ihr methodischer Kampfstil vorgestellt, der auf unerbittlicher Expansion und der schrittweisen Eroberung des Schlachtfelds basiert.

Während sie Kronus zurückerobern, erweitern die Necrons ihr Herrschaftsgebiet, um auf dem gesamten Schlachtfeld Ressourcen zu gewinnen. Dies gelingt ihnen, indem sie uralte Bauwerke wiederherstellen und ihre Power Matrix aktivieren, wodurch sie den Krieg nach und nach zu ihren Gunsten wenden. Im Zentrum ihres wachsenden Reiches steht die Grabzitadelle, die zugleich als Produktionsstätte für ihre Einheiten dient.

An der Spitze ihrer Streitkräfte stehen zwei mächtige Befehlshaber: der Chronomant Thothmek, der die Zeit beugt, um Feinde aufzuhalten und die Wiederbelebung der Necrons zu beschleunigen, sowie Ahmnok, einst Herrscher von Kronus, der gänzlich vom Drang nach der Vernichtung allen Lebens besessen ist.

Mit sich selbst reparierenden Legionen, unnachgiebigen Konstrukten und uralten Technologien, die Raum und Zeit beugen, passen sich die Necrons nicht an den Krieg an – sie überdauern ihn.

Das RTS„Warhammer 40.000: Dawn of War IV“ erscheint am 17. September 2026, wobei Spieler der Commander Edition dank eines dreitägigen Early-Access-Zugangs bereits ab dem 14. September 2026 loslegen können. Hier findet ihr „Warhammer 40,000: Dawn of War 4“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung