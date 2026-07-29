Slain 2: The Beast Within – PC-Demo, Konsolen-Version und Trailer

Publisher Silver Lining Interactive und Entwicklerstudio Steel Mantis gaben vor kurzem bekannt, dass sie ihr Hack & Slash „Slain 2: The Beast Within“ dieses Jahr nicht nur für PC, sondern auch für Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlichen wollen. Die PS5-Version erscheint zudem als Box Edition.

In dem Nachfolger des 2016 erschienen „Slain: Black from Hell“ tobt der Kampf gegen die tyrannischen, dämonischen Mächte von Lord Vroll weiter. Die Spieler schlüpfen in die mit Heavy Metal getränkten Stiefel von Prinz Akran, dem letzten der legendären Wolfsritter. Bewaffnet mit der lebendigen Klinge Bathoryn muss Akran sich durch eine sterbende Welt kämpfen und nach heiligen Relikten suchen, um den herannahenden Abgrund zurückzudrängen. Wenn Stahl nicht ausreicht, muss sich Akran dem Fluch in seinen Adern hingeben und sich bei Vollmond in einen wilden Werwolf verwandeln, um alles auf seinem Weg zu vernichten.

Während es noch keinen offiziellen Release-Termin gibt, können sich interessierte Spiele einen ersten Eindruck verschaffen, wenn sie die Demo von „Slain 2: The Beast Within“ auf Steam herunterladen und ausprobieren. Die Demo findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung