Guns of Eschaton zeigt erstes ausführliches Gameplay

Publisher 4Divinity und Entwickler Eschatology Entertainment haben ein erstes ausführliches Gameplay-Video zum kommenden FPS-Soulslike „Guns of Eschaton“ veröffentlicht. Darin sind Kämpfe gegen verschiedene Gegner, der Boss Widow sowie weitere Spielmechaniken aus dem apokalyptischen Westen zu sehen.

Reise durch ein zerstörtes Amerika

Das Gameplay begleitet den namenlosen Gunslinger und einen Koop-Begleiter auf ihrer Reise vom Westen in den Osten eines neu interpretierten Amerikas des 19. Jahrhunderts. In den Kämpfen kommen ein Revolver, verschiedene Munitionstypen, Gebete und der Codex zum Einsatz. Mit diesem lassen sich Informationen über Gegner sammeln und ihre Schwächen aufdecken. Ergänzt werden die Schusswechsel durch Paraden und okkulte Fähigkeiten.

Widow führt die Fraktion V.I.T.R.I.O.L. Co. an

Zum Ende des Gameplay-Videos zeigt sich Widow. Die geheimnisvolle Alchemistin führt V.I.T.R.I.O.L. Co., eine der sieben Fraktionen in „Guns of Eschaton“. In ihrem von hermetischer Alchemie geprägten Herrschaftsgebiet werden Menschen mit Maschinen verschmolzen, um einen perfekten Körper zu erschaffen.

Waffen, Ausrüstung und Koop

Neben den Kämpfen könnt ihr euren Gunslinger mit verschiedenen Schusswaffen, Munitionstypen, okkulten Kräften, Talismanen, Rüstungen und Verbrauchsgegenständen an euren Spielstil anpassen. Außerdem lässt sich „Guns of Eschaton“ sowohl alleine als auch gemeinsam im Koop spielen. Der Spielfortschritt wird dabei in beiden Spielweisen vollständig unterstützt.

Die Spielwelt von „Guns of Eschaton“ wurde vom verstorbenen Art Director Viktor Antonov entworfen und verbindet den Wilden Westen des 19. Jahrhunderts mit okkultem Horror.

Wann das Spiel erscheint, ist noch nicht bekannt. Erscheinen soll der Titel für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC via Steam.

Quelle: Pressemitteilung