Planet Zoo 2 – Sneak Peek-Trailer zeigt die schottischen Highlands

Frontier Developments feiert den Weltnaturschutztag mit einem neuen Trailer, der das Scottish Highland Reserve in „Planet Zoo 2“ präsentiert. Der Trailer zeigt die Schönheit dieser einzigartigen Umgebung und rückt die Berglandschaften, natürlichen Wasserläufe und die Landschaft der schottischen Highlands in den Mittelpunkt. Diese entspannende Auszeit in der Natur bietet zudem Einblicke in das Leben der Rothirsche und des Steinadlers in ihren natürlichen Lebensräumen.

Die Zoo-Simulation „Planet Zoo 2“ soll am 13. Oktober 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung